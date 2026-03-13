Adescamenti online tra Roma e Perugia vittime pestate a sangue | gli assalitori spuntavano dal baule

Tre giovani sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver commesso rapine ed estorsioni ai danni di persone adescate su una piattaforma di incontri. Le vittime sono state anche pestate a sangue, con gli aggressori che spuntavano dai baule delle auto per colpirle. L’indagine ha portato all’arresto di tre soggetti coinvolti in questi episodi tra Roma e Perugia.

Tre giovani sono stati arrestati dopo che la Polizia di Stato ha portato alla luce una serie di rapine e estorsioni ai danni di persone vulnerabili, adescate tramite una piattaforma di messaggistica. I fatti sono avvenuti tra il 2 febbraio e il 10 marzo 2023 tra Perugia e Roma, con le vittime scelte in ragione del loro orientamento sessuale. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip presso il Tribunale ordinario di Roma. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dalla Squadra Mobile capitolina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

