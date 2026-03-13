In Italia, il termine “seniores” sta sostituendo quello di “anziani” e “vecchi”, indicando una nuova generazione di persone di età avanzata. L’uso di questa parola riflette un cambiamento nel modo di percepire le persone più mature, che ora saranno al centro di politiche e iniziative dedicate al loro ruolo. La trasformazione linguistica evidenzia una visione diversa dell’età e del futuro.

Firenze, 13 marzo 2026 – I vecchi non esistono più. E nemmeno gli anziani. Ci sono i seniores. E il futuro sarà soprattutto loro. Perché nei prossimi trent’anni l’ Italia cambierà pelle: gli over 70 cresceranno di milioni mentre i più giovani diminuiranno drasticamente. Una trasformazione che impone al Paese di ripensare welfare, lavoro, città e rapporti tra generazioni. È quello che il demografo Massimo Livi Bacci definisce il “grande adattamento”, tema della giornata di studio in programma domani alle 10 all’auditorium della Fondazione CR Firenze in via Folco Portinari, organizzata da Neodemos e Cesifin. A introdurre i lavori saranno Giuseppe Morbidelli, dell’Università La Sapienza di Roma e presidente Cesifin, e Gustavo De Santis, dell’Università di Firenze e presidente di Neodemos. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio vecchi, l’Italia è dei seniores. “Per adattarsi serve innovazione”

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