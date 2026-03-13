Vigolo si prepara a salutare questa settimana la mamma di 32 anni che ha perso la vita a causa di un raro carcinoma. La comunità si riunisce venerdì per l’ultimo saluto a una donna riconosciuta come esempio di forza e tenacia. La notizia ha suscitato dolore e commozione tra i residenti, che si stringono intorno alla famiglia in questo momento difficile.

IL LUTTO. Vigolo venerdì 13 marzo dà l’addio alla mamma di 32 anni deceduta a causa di un rarissimo carcinoma. La maestra di judo venuta da Milano, diventata mamma meno di un anno fa, non ce l’ha fatta: ha perso il combattimento contro un avversario infido e pericoloso, un rarissimo carcinoma, che lentamente non le ha dato scampo. Ma la comunità di Vigolo, che l’aveva adottata, promette ora di prendersi cura della sua famiglia dopo che oggi l’avrà salutata per l’ultima volta. Sono giorni di lutto per il paese affacciato sul Sebino, dove martedì sera è morta Mariaclara Beltrachini, una donna di 32 ann i, che da Milano, qualche anno fa, aveva deciso di trasferirsi definitivamente a Vigolo per sposarsi con Jason Ruggeri; un anno fa, il primo giorno di primavera, era nato Ethan, a coronare i loro progetti di una vita insieme. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

«Addio Mariaclara, grande esempio di forza e tenacia»

