Addio Il dolore di Romina Power per la grande perdita | il suo triste annuncio

Romina Power ha annunciato su Instagram di aver subito un lutto e ha condiviso il suo dolore con i follower. La cantante ha pubblicato un post venerdì 13 marzo, nel quale ha comunicato la perdita di una persona cara. La notizia ha suscitato emozioni tra i suoi seguaci, che hanno espresso il loro sostegno nei commenti. La cantante non ha fornito dettagli aggiuntivi sulla scomparsa.

Una notizia dolorosa ha colpito Romina Power nelle ultime ore. La cantante ha comunicato ai suoi follower di aver subito un lutto, condividendo l’annuncio con un post pubblicato venerdì 13 marzo sul suo profilo Instagram ufficiale. Nel messaggio, l’artista ha ricordato la persona a lei cara con parole di commiato e con alcune immagini che hanno suscitato numerose reazioni e messaggi di cordoglio da parte del pubblico. Romina Power annuncia il lutto: il post e l’addio sui social. Nel testo pubblicato su Instagram, Romina Power ha scritto: “ Addio, Daisy Wisconsin – Puglia 2026. Mia dolce compagna salvata dalla strada nel 2013 e portata a me da Taryn. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Addio”. Il dolore di Romina Power per la grande perdita: il suo triste annuncio Articoli correlati “Che dolore”. Al Bano, il triste annuncio sulla figlia Romina. “Una situazione delicata”. Ha voluto farlo sapere a tuttiLa separazione di Romina Carrisi continua a far parlare, ma questa volta a mettere un punto (con classe, e senza sceneggiate) ci pensa papà Al Bano. “Addio mia amata”. Il dolore di Christian De Sica: il triste annuncioLutto per Christian De Sica, che ha annunciato sui social la morte della sua amata cagnolina Meri, compagna di vita dell’attore da molti anni. Contenuti e approfondimenti su Romina Power Temi più discussi: Io so cosa succede davvero. Famiglia nel bosco, Romina Power interviene con nuove rivelazioni: Che dovete sapere; Lutto nel cinema, addio a un’attrice leggendaria: Il tuo è stato un viaggio lungo e arduo; Addio mia amata. Il dolore di Christian De Sica: il triste annuncio; Il cuore spezzato. Il dolore dell’ex volto di Canale 5 dopo la morte del marito: 3 bimbe senza papà. Romina Power, 'in Catherine ho rivissuto il mio dolore di mamma'(ANSA) - PESCARA, 10 MAR - Ho deciso di fare quel post perché mi sono immedesimata nel dolore di una mamma che non può più riabbracciare suo figlio. Voi non potete immaginare il dolore che si prova a ... msn.com Romina Power al Tg1: mi immedesimo nel dolore di una mamma che non può più abbracciare il figlioRomina Power, dopo un post sui social, dice la sua sul caso della famiglia nel bosco ... msn.com "STESSA CASA": IERI & OGGI! "Romina Power sulla famiglia nel bosco: 'Anche noi vivevamo così'. Stessa casa, sì". (Lucillola. X, 10 marzo). - facebook.com facebook A me non preoccupa l'opinione della Romina Power ma il #tg1 che fa gossip e non un tg degno di questo nome ,che comunque paghiamo con il canone !! Sappiamo che queste dichiarazioni fanno il gioco del governo sul referendum ...tranquilli ..io voto No! @ x.com