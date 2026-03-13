Addio a Bruno Contrada morto a 94 anni l’ex numero 3 del SISDE contro la mafia a Palermo e dirigente generale della Polizia di Stato

È scomparso a 94 anni Bruno Contrada, ex ufficiale del SISDE e dirigente generale della Polizia di Stato. Nel corso della sua carriera ha ricoperto vari ruoli nelle forze dell’ordine, a partire dal lavoro come investigatore. La sua attività si è concentrata principalmente nei confronti della mafia a Palermo, dove ha operato come numero tre del SISDE.

Contrada ha ricoperto diversi ruoli nelle forze dell'ordine iniziando come investigatore della Squadra Mobile e passando successivamente alla Criminalpol, per poi raggiungere i piani alti della SISDE, Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica L’ex dirigente della Polizia di Stat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Bruno Contrada, morto a 94 anni l’ex numero 3 del SISDE contro la mafia a Palermo e dirigente generale della Polizia di Stato Articoli correlati E' morto Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e numero tre del SisdeE’ morto a Palermo l’ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde Bruno Contrada, 94 anni. Aggiornamenti e notizie su Bruno Contrada Temi più discussi: Contrada: l’ultimo saluto all’ex numero tre del Sisde e simbolo di una lotta giudiziaria lunga; Addio a Bruno Contrada, aveva 94 anni. Dopo le sue vicende giudiziarie diceva: Sono già morto; Addio a Bruno Contrada, il superpoliziotto finito nel labirinto della mafia; Addio a Bruno Contrada, l’ex 007 della lotta alla mafia. Addio a Bruno Contrada, il superpoliziotto finito nel labirinto della mafiaMorto a Palermo a 94 anni, l’ex dirigente della polizia e del Sisde lascia una delle vicende giudiziarie più controverse della lotta alla mafia: condannato per concorso esterno, poi riabilitato dalla ... famigliacristiana.it Addio a Bruno Contrada: scompare il volto dei misteri di StatoLa morte di Bruno Contrada a Palermo chiude una stagione di misteri. L'ex Sisde si è spento a 94 anni tra polemiche e inchieste. stylo24.it È sempre stato considerato dal centrodestra una vittima della malagiustizia, Bruno Contrada, e portato in palmo di mano dagli iper-garantisti, nonostante la sua vicenda resti una pagina oscura della storia italiana. Di Marco Franchi - facebook.com facebook Bruno Contrada si porta nella tomba i segni di una tortura più crudele di un ergastolo. Una croce giudiziaria vissuta per quarant'anni, con le colpe mai accertate oltre ogni ragionevole dubbio. Di Giuseppe Sottile x.com