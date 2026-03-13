L’Acquedotto Poiana ha presentato a Cividale il bilancio di sostenibilità 2024, evidenziando una riduzione del 13% delle emissioni e un volume di 345.000 metri cubi di acqua gestiti. Il documento riporta i risultati ottenuti nell’ambito di pratiche che combinano gestione efficiente e rispetto per l’ambiente. Nessuna analisi o interpretazione viene inserita, si limita a riportare i dati ufficiali.

Il bilancio di sostenibilità 2024 presentato a Cividale dall’Acquedotto Poiana traccia un percorso virtuoso che unisce efficienza gestionale e rispetto ambientale. La società ha ridotto il prelievo idrico del 4,1% rispetto all’anno precedente, scendendo sotto gli otto milioni di metri cubi, mentre le emissioni climalteranti calano del 13%. Con un patrimonio netto che supera i 13,6 milioni di euro e una forza lavoro composta da 34 dipendenti assunti tutti a tempo indeterminato, l’azienda dimostra come la gestione delle risorse idriche possa diventare un modello di responsabilità sociale ed economica per dodici comuni della provincia udinese. L’acqua come risorsa preziosa: numeri che contano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acquedotto Poiana: -13% emissioni e 345mila m³ d’acqua

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