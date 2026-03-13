Acqua potabile i controlli confermano | In Umbria è sicura

La Regione umbra ha diffuso il primo report sui controlli effettuati sull'acqua potabile. I risultati mostrano che l’acqua destinata al consumo umano nella regione è sicura. Il rapporto si concentra anche sulla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas), evidenziando l’esito positivo delle analisi. I controlli sono stati condotti in tutta la regione, garantendo la conformità agli standard di sicurezza stabiliti.

La Regione ha presentato il primo report a seguito degli screening effettuati sulle acque destinate al consumo umano per la ricerca di Pfas L'acqua potabile umbra è sicura. La conferma arriva dalla Regione che ha presentato il primo report relativo alla fase iniziale di screening sulla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque destinate al consumo umano sul territorio regionale. I controlli sono stati condotti dalle Aziende Usl attraverso i laboratori di Arpa Umbria. Dall'elaborazione tecnico-scientifica dei dati è emerso che tutti i campioni prelevati in distribuzione, sia dalle Asl che dai gestori, sono risultati conformi ai limiti previsti dal decreto legislativo 182023. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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