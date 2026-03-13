Tra la sera del 12 marzo e le prime ore del 13 marzo 2026, sarà effettuata un'operazione sulla condotta idrica Bonna che potrebbe causare cali di pressione tra Vicenza e Padova. L'intervento interesserà la rete di distribuzione dell'acqua, coinvolgendo direttamente le utenze di entrambe le città. La manovra si svolgerà durante la notte, con l'obiettivo di eseguire lavori sulla condotta.

Un’operazione notturna sulla condotta idrica Bonna interesserà tra la serata del 12 marzo e l’alba del 13 marzo 2026, con possibili cali di pressione nell’area compresa tra Vicenza e Padova. I tecnici di Viacqua e Etra stanno preparando un intervento di manutenzione su un’infrastruttura critica costruita negli anni ’50, che serve tredici comuni della regione. L’intervento richiederà lo spegnimento temporaneo della centrale di Abbadia Polegge, ma è stato predisposto un sistema di bypass tramite la centrale di Bertesina per garantire la continuità del servizio. I cittadini devono prepararsi a variazioni nella fornitura idrica durante la notte, con la possibilità di acqua torbida al ripristino dell’erogazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua: notte critica per Vicenza e Padova, la condotta

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