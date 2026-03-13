Bergamo si appresta a celebrare il ventennale della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si terrà il 22 marzo 2026. L’evento viene inserito in un programma di iniziative che si svolgono dal 9 al 22 marzo, coinvolgendo la città in attività legate al tema dell’acqua e del genere. La preparazione di questa serie di eventi coinvolge diverse istituzioni locali e associazioni.

La città di Bergamo si prepara a celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua il 22 marzo 2026, inserendo l’evento in un calendario di iniziative che si estende dal 9 al 22 marzo. Il programma, promosso da Uniacque in occasione del suo ventesimo anniversario, intreccia tutela ambientale, cultura e storia locale con il tema ONU Water and Gender. Non si tratta di una semplice commemorazione, ma di un percorso strutturato che coinvolge scuole, famiglie e cittadini attraverso visite guidate, convegni scientifici e incontri culturali. L’obiettivo è riportare l’acqua al centro della vita quotidiana, ricordando come questa risorsa abbia plasmato i paesaggi bergamaschi e continui a definire le opportunità di crescita e salute per le comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua e genere: Bergamo celebra il 20° anniversario

