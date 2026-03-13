Acireale social housing e stazioni di posta | al via due progetti sociali

La Giunta comunale di Acireale ha approvato due nuovi progetti finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questi interventi riguardano l’attuazione di social housing e la realizzazione di stazioni di posta, con l’obiettivo di migliorare i servizi sociali nel territorio. I progetti sono destinati ai Comuni del distretto socio sanitario 14, di cui Acireale è capofila.

"Questi interventi rappresentano un passo avanti concreto e molto importante nel rafforzamento della rete dei servizi sociali della nostra città e dell'intero Distretto", ha dichiarato il sindaco Roberto Barbagallo Il primo progetto riguarda la riqualificazione di immobili comunali che saranno destinati a housing temporaneo, alcuni alloggi sono siti in via dei Padri Filippini 17, dove è prevista la manutenzione straordinaria e il cambio di destinazione d'uso da uffici a housing temporaneo. L'intervento interesserà il piano terra e il primo piano dell'edificio e consentirà di realizzare alloggi destinati all'accoglienza temporanea di persone senza dimora, attraverso opere di riqualificazione edilizia e l'adeguamento degli impianti.