Nel 2025, il gruppo ACEA ha registrato un utile netto di 481 milioni di euro e ha approvato un dividendo di 1,20 euro per azione. Durante l'anno, l'azienda ha investito 1,5 miliardi di euro nelle reti e ha ottenuto risultati finanziari senza precedenti. Questi dati rappresentano un record per il gruppo, che ha chiuso l'esercizio con numeri importanti.

Il 2025 si chiude con risultati senza precedenti per il gruppo ACEA, che ha registrato un utile netto di 481 milioni di euro e approvato un dividendo storico di 1,20 euro per azione. Questa performance record non è solo un numero da bilancio, ma il frutto di una trasformazione strategica profonda che ha ridisegnato le infrastrutture vitali della Liguria e del Nord Italia. I dati confermano che la crescita economica dell’azienda è strettamente legata agli investimenti massicci nelle reti idriche ed elettriche, settori che costituiscono l’ossatura del servizio pubblico nella regione. Mentre i mercati globali oscillano, la stabilità dei servizi essenziali diventa il vero motore della ripresa locale, dimostrando come la resilienza infrastrutturale sia la chiave per affrontare le sfide climatiche ed energetiche del prossimo decennio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ACEA 2025: 481 milioni di utile e 1,5 miliardi in reti

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