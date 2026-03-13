Accusato di evasione delle accise | prosciolto imprenditore di San Martino Valle Caudina

Il Tribunale di Civitavecchia ha assolto un imprenditore di 32 anni di San Martino Valle Caudina dall’accusa di evasione delle accise. L’imprenditore era stato accusato di aver sottratto al pagamento oltre 23.000 euro di tasse. La decisione è arrivata nel corso del procedimento giudiziario, che ha evidenziato la mancanza di elementi sufficienti per confermare l’accusa.

Il Tribunale di Civitavecchia ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti del 32enne difeso dall'avvocato Vittorio Fucci Il Tribunale di Civitavecchia ha prosciolto un imprenditore 32enne di San Martino Valle Caudina dall'accusa di aver sottratto al pagamento delle accise oltre 23.700 chili di prodotti energetici. La sentenza di non luogo a procedere chiude così, prima ancora di entrare nel merito, il procedimento penale a carico del giovane imprenditore irpino. L'accusa contestata, in concorso con un'altra persona, riguardava il trasporto di 23.760 chilogrammi di oli lubrificanti provenienti dalla Spagna, senza che la ditta acquirente potesse dimostrare il regolare pagamento delle imposte dovute. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati San Martino Valle Caudina, colpi di fucile in pieno centro: un fermatoSAN MARTINO VALLE CAUDINA — Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in serata in via Starze, in un’area residenziale del centro caudino. Arrestato a San Martino Valle Caudina Vincenzo Hedhili Amin per spaccio di cocainaL’operazione è scattata dopo una perquisizione personale e domiciliare durante la quale gli agenti hanno rinvenuto 50 dosi preconfezionate di... Aggiornamenti e notizie su Accusato di evasione delle accise... Temi più discussi: Detenuto scavalca la rete di recinzione e tenta di evadere dal carcere di Velletri; Evasione fiscale, nel mirino della Guardia di Finanza l'avvocato Marco Portantiolo; Dalla fuga sui tetti alla cattura sotto al letto, giovane evaso da una comunità e arrestato; Si aggira con fare sospetto tra le auto parcheggiate, ma doveva essere ai domiciliari: arrestato a Cantù. Amazon, chiesto il processo per evasione fiscale: accuse per 1,2 miliardi di IvaLa procura di Milano ha chiesto il processo per Amazon, accusata di evasione fiscale: mancherebbero i versamenti di 1,2 miliardi di Iva ... quifinanza.it Selargius, 27enne in manette: è accusato di spaccio, ricettazione ed evasioneIl giovane deve espiare una pena residua di due anni e quattro mesi di reclusione, frutto di una condanna definitiva per un cumulo di reati ... cagliaripad.it René Redzepi accusato di abusi sui dipendenti, lo chef Davide Caranchini: «Lavoro duro e non pagato, modello insostenibile» x.com È morto a Palermo l'ex dirigente di Polizia e numero 3 del #Sisde Bruno Contrada, aveva 94 anni. Accusato di concorso esterno in associazione mafiosa venne condannato in via definitiva a 10 anni di carcere, finiti di scontare nel 2012. Prima di entrare nei ser - facebook.com facebook