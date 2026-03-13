acasadi sal da vinci nel cuore di napoli con una vista mozzafiato

Sal Da Vinci, noto cantante e vincitore di Sanremo 2026, si trova nel cuore di Napoli, una città che gli sta molto a cuore. La sua presenza nel capoluogo campano è accompagnata da una vista mozzafiato che rende il luogo ancora più suggestivo. L’artista è conosciuto per il forte legame con la sua città e per le sue radici napoletane.

Sal Da Vinci non è solamente il vincitore di Sanremo 2026, ma è soprattutto un cantante legatissimo alla sua città del cuore: Napoli. L'artista, non a caso, ha scelto di vivere proprio nella città partenopea in un appartamento meraviglioso con una vista mozzafiato. La casa di Sal Da Vinci affacciata sul golfo di Napoli. Classe 1969, Sal Da Vinci è nato a New York. All'epoca infatti suo padre Mario Da Vinci (vero nome Alfonso Sorrentino), cantante e attore, era in tour negli Stati Uniti. L'artista comunque è cresciuto a Napoli ed è diventato uno degli interpreti più apprezzati della canzone napoletana moderna. La città partenopea rappresenta una fonte d'ispirazione per Sal Da Vinci e il luogo in cui ha deciso di mettere radici con la sua famiglia.

