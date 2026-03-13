Abruzzo in Salute | torna il tour della prevenzione a Fossacesia

A Fossacesia, in piazza Alessandro Fantini, è partita giovedì 12 marzo la campagna di prevenzione sanitaria gratuita “Abruzzo in Salute – La prevenzione fa tappa da te”. La iniziativa continuerà nei giorni 13, 14 e 16 marzo, con un poliambulatorio mobile aperto ai cittadini per visite e controlli gratuiti. La campagna mira a promuovere la prevenzione e il controllo della salute nel territorio.

L’accesso ai servizi in piazza Alessandro Fantini è spontaneo ed è riservato agli assistiti della Asl Lanciano Vasto Chieti L'orario di apertura è dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. L’iniziativa consente di effettuare gratuitamente diversi esami e controlli di prevenzione: mammografia per le donne tra i 50 e i 69 anni; controlli nei sospetti a partire dai 16 anni; Pap test e Hpv test per le donne tra i 25 e i 64 anni; spirometria a partire dai 16 anni; consegna del kit per lo screening del colon-retto per uomini e donne tra i 50 e i 69 anni; Ecg a partire dai 16 anni. L’accesso ai servizi è spontaneo ed è riservato agli assistiti della Asl Lanciano Vasto Chieti; per usufruire delle prestazioni è necessario presentarsi con tessera sanitaria e documento di riconoscimento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

