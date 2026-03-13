Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il Bilancio di previsione 2026-2027 per l’Abruzzo, garantendo la stabilità finanziaria della regione. La decisione riguarda le risorse destinate ai servizi pubblici e alle infrastrutture, con un focus sulla gestione delle finanze regionali. La conferma del bilancio rappresenta un passo importante per la programmazione economica dell’Abruzzo nei prossimi anni.

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitiva al Bilancio di previsione 2026-2027 per l’Abruzzo, confermando la stabilità finanziaria della regione. Tre leggi regionali approvate nel corso del 2026 sono state esaminate e validate senza impugnationi, grazie a un rapporto di leale collaborazione con il Governo centrale. Questa approvazione non è solo una formalità burocratica, ma rappresenta la base su cui si costruirà lo sviluppo economico delle quattro province abruzzesi nei prossimi anni. La decisione tocca direttamente la vita quotidiana dei cittadini, influenzando servizi pubblici, investimenti infrastrutturali e la qualità della normazione regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo: Bilancio 2026-27 approvato, stabilità per servizi

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