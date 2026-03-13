Abbiamo testato Zimmermann Blazer ‘illustration Shawl Tux…
Abbiamo esaminato il Zimmermann Blazer ‘illustration Shawl Tux, un capo di abbigliamento presentato come parte della collezione. Il testo include una nota di trasparenza che informa sulla presenza di link di affiliazione e sulla possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite tali link.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’effetto ‘Tuxedo’ in lana: come lo scollo sciallato trasforma il classico. Il blazer Zimmermann ‘Illustration Shawl Tux Jacket’ rappresenta una reinterpretazione audace del codice formale, dove l’eleganza del tuxedo incontra la morbidezza di un collo sciallato. A differenza dei blazer tradizionali che si affidano a risvolti a punta (notched lapels) o al doppio petto, questo modello utilizza uno scollo sciallato continuo che avvolge il collo, creando una linea fluida e senza interruzioni visive. 🔗 Leggi su Ameve.eu
