Abbandono rifiuti Stafisso | Nel territorio oltre 400 telecamere fondamentali per contrastare atti di inciviltà

Nel territorio comunale di Perugia sono state installate circa 400 telecamere di videosorveglianza, un sistema che negli ultimi anni ha subito importanti interventi di aggiornamento e sostituzione di apparecchi obsoleti con dispositivi di ultima generazione. Stafisso, rappresentante locale, ha dichiarato che queste telecamere sono fondamentali per contrastare l’abbandono di rifiuti e atti di inciviltà.

Il Comune di Perugia, inoltre, sta portando avanti un lavoro di ampliamento della rete di videosorveglianza tanto che, negli ultimi mesi, sono stati installati nuovi apparecchi in quartieri non ancora coperti dal sistema e nei pressi di alcune zone interessate da furti e atti vandalici. Il sistema di telecamere posizionato in vari punti della città permette non soltanto di gestire la sicurezza, ma anche di contrastare fenomeni e atti di inciviltà, permettendo di risalire ai responsabili di tali gesti. Questo è quanto accaduto pochi giorni fa quando, grazie alle immagini di videosorveglianza poste in via del Macello e in zona Settevalli, la polizia locale è riuscita a individuare alcuni soggetti responsabili dell’abbandono di rifiuti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Abbandono illegale di rifiuti, installate 4 nuove telecamereA seguito dell’attività condotta dalla Polizia Municipale a Nocera Inferiore, sono state installate 3 delle 4 nuove postazioni di videosorveglianza... Abbandono rifiuti, violazioni nel Parco e deiezioni dei cani non raccolte: oltre 600 multe a MonzaOltre 600 multe che vanno dalla non corretta differenziazione dei rifiuti al loro abbandono, passando per uso improprio dei cestini pubblici,... Altri aggiornamenti su Abbandono rifiuti Forlì rafforza la lotta all’abbandono dei rifiuti: oltre mille segnalazioni risolte nel 2025Polizia Locale, Alea e cittadini insieme per difendere il decoro urbano. L’assessore Petetta: Le fototrappole utili, ma non sono l’unico strumento ... forli24ore.it Aosta, abbandono rifiuti: multe fino a 3.000 euro con il decreto Terra dei fuochiAd Aosta l’abbandono dei rifiuti può costare fino a 3.000 euro di multa. Le nuove sanzioni sono previste dal decreto Terra dei fuochi (n. 116 del 2025), entrato in vigore nei primi mesi del 2026 e ... ecodallecitta.it