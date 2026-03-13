A te che come me sei una mamma della Tin | non potrai mai dimenticarlo

Da tre giorni sono tornata al lavoro dopo il periodo di assenza, e ora che tutto sembra tornato alla normalità e mio figlio sta bene, sento il bisogno di condividere questa sensazione. Per molte mamme della Tin, il ritorno alla routine rappresenta un passo importante, un momento di riadattamento tra le responsabilità di madre e le esigenze professionali. È un percorso che molte affrontano con fatica e determinazione.

Ho ripreso il mio posto al lavoro da tre giorni. Ora che va tutto bene, ora che è tutto a posto e il mio bambino sta bene. Ma ho terminato il mio congedo di maternità e ricominciato a lavorare con l’etichetta, nuova, di “ mamma della Tin “: un titolo duro da portare, ancor più da vivere, di quelli che nessuna mai pensa di poter, un giorno, reclamare per sé, di sentire proprio. Perché “certe cose”, nel nostro immaginario, capitano sempre a qualcun altro, mai a noi. Essere “mamma della Tin” è uno di quei titoli che pesano come macigni e che, se sei fortunata, si archiviano nell’elenco dei “brutti ricordi da poter raccontare”, ma che, diversamente, ti restano sulla pelle per sempre come tatuaggi impressi a ricordarti imperituramente una delle esperienze più devastanti che una persona possa mai sperimentare e sopportare. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - A te che, come me, sei una “mamma della Tin”: non potrai mai dimenticarlo. Terminal cancer, she begged 10k; he spent millions on mistress. Back, she ruins him in 3 days!