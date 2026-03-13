Dopo tre giorni di rientro al lavoro, una mamma della Tin racconta di aver ripreso le sue attività, sottolineando che il suo bambino sta bene e che tutto sembra essere tornato alla normalità. Con parole semplici, descrive il suo stato di ritrovata serenità e il momento di riprendere le consuete routine quotidiane. La sua testimonianza trasmette un senso di sollievo e stabilità ritrovata.

Ho ripreso il mio posto al lavoro da tre giorni. Ora che va tutto bene, ora che è tutto a posto e il mio bambino sta bene. Ma ho terminato il mio congedo di maternità e ricominciato a lavorare con l’etichetta, nuova, di “ mamma della Tin “: un titolo duro da portare, ancor più da vivere, di quelli che nessuna mai pensa di poter, un giorno, reclamare per sé, di sentire proprio. Perché “certe cose”, nel nostro immaginario, capitano sempre a qualcun altro, mai a noi. Essere “mamma della Tin” è uno di quei titoli che pesano come macigni e che, se sei fortunata, si archiviano nell’elenco dei “brutti ricordi da poter raccontare”, ma che, diversamente, ti restano sulla pelle per sempre come tatuaggi impressi a ricordarti imperituramente una delle esperienze più devastanti che una persona possa mai sperimentare e sopportare. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - A te che, come me, sei una “mamma della Tin”: non potrai mai dimenticarlo.

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