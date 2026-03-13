A scuola di sicurezza stradale ed e-mobility | il quadriciclo elettrico sale in cattedra

Una nuova iniziativa scolastica si concentra sulla sicurezza stradale e sulla mobilità elettrica, con particolare attenzione ai quadricicli elettrici. L'obiettivo è informare studenti e insegnanti sui rischi e le norme relative a questo veicolo. L'attenzione si concentra anche sulle implicazioni della mobilità sostenibile, facendo conoscere i vantaggi e le precauzioni nell’uso di queste vetture. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli incidenti stradali sono la principale causa di morte tra i giovani di questa fascia d’età.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli incidenti stradali sono la principale causa di morte per i giovani tra i 14 e i 19 anni. Un dato drammatico che rende l’educazione stradale una priorità assoluta. Il tour nazionale Top Club ha fatto tappa all’Istituto di Istruzione Superiore “G. Galilei – R. Luxemburg” in via Paravia 31 a Milano, coinvolgendo gli studenti in una giornata formativa unica. Sono Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Fiat, e Giovanni Magrone, Brand Manager Stella Fiat Stellantis &You, a presentare il progetto, spiegando come Top Club e Topolino rispondano alle esigenze di sicurezza e sostenibilità della Gen Z. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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