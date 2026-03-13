a roma il 17 marzo il premio giornalistico argil riconoscimenti alle eccellenze italiane

Il 17 marzo 2026 alle 15.30 si svolgerà a Roma, nella Sala della Protomoteca, la cerimonia di consegna del premio giornalistico Argil. L’evento premia le eccellenze italiane del settore e vedrà la partecipazione di professionisti del giornalismo provenienti da diverse parti del Paese. La manifestazione si svolgerà in un contesto istituzionale e culturale di rilevanza storica.

Si terrà martedì 17 marzo 2026, alle ore 15.30, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, la IX edizione del “ Premio Giornalistico Internazionale Argil – Italian Excellence Award”, appuntamento dedicato alle eccellenze italiane che contribuiscono a promuovere nel mondo talento, creatività e visione internazionale. L’iniziativa è promossa dal Gruppo giornalisti Gino Falleri, dalla Fondazione Eurispes e da Confimprese Italia e organizzato e diretto da Manuela Biancospino, Consigliera dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Un contesto in cui il giornalismo assume un ruolo centrale attraverso il racconto di progetti e valori che rappresentano il meglio del Paese, il Premio Argil non è soltanto una celebrazione, ma anche un’importante occasione di confronto tra uomini e donne della comunicazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

