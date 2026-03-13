A quasi 30 anni dalla scomparsa si ricorda Jeff Buckley con il documentario It' s Never Over

Dopo il successo raccolto al Sundance Festival e alla Festa del Cinema di Roma arriva anche a Cesena lunedì 16 marzo, per una serata speciale di Across the Movies, “It’s Never Over: Jeff Buckley”, il documentario diretto dalla regista candidata all’Oscar Amy Berg che racconta la storia del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Una canzone di Jeff Buckley entra in classifica dopo 30 anni grazie a TikTok (ma era un capolavoro anche prima)Trent’anni dopo l’uscita di Grace, una ballata di quasi sette minuti è entrata per la prima volta nella classifica americana dei singoli più...

Leggi anche: "Generoso e con un sorriso che trasmetteva allegria", Cristian ricorda suo papà Lanfranco a 9 anni dalla scomparsa

It's Never Over, Jeff Buckley - Recensione a tre voci del film documentario di Amy J. Berg

Una raccolta di contenuti su Jeff Buckley

Temi più discussi: Oltre la leggenda di Jeff Buckley in un docufilm voluto dalla madre; DAL 17 APRILE DISPONIBILE IN VINILE IL DISCO LIVE À L’OLYMPIA; Oggi The Optimist LP dei Turin Brakes compie 25 anni.

La storia di Jeff Buckley non è mai finitaSi è perso il conto di quante volte la storia di Jeff Buckley è stata raccontata, e di tutte le storie che si sono collegate alla sua breve vita, finita tragicamente quasi trent’anni fa nelle acque de ... rockol.it

Jeff Buckley non è mai finitoIl documentario It’s never over racconta la vita del cantautore dal punto di vista delle donne che l’hanno amato. Ed è l’occasione per riscoprire la sua genialità Leggi ... internazionale.it

Un film commovente e completamente attraversato dalla passione per la musica. Divorante sino alla distruzione. Jeff Buckley raccontato a tante voci, compresa la sua. E quando senti la sua Hallelujah, capisci che ogni cover rimane un tentativo x.com

Radio Capital. . #advertising | Una voce che non ha mai smesso di emozionare. A 60 anni dalla nascita, il cinema rende omaggio a Jeff Buckley con “It’s Never Over: Jeff Buckley” un viaggio intimo nella New York creativa degli anni Ottanta e Novanta, tra regis - facebook.com facebook