A Pechino Express cambia tutto | la regola del duello fa impazzire i concorrenti e i social

A Pechino Express 2026 – Estremo Oriente, il viaggio è cominciato con emozioni intense e prove impegnative. La novità introdotta quest'anno riguarda la regola del duello, che ha scatenato reazioni tra i concorrenti e sui social media. La modifica ha alterato le dinamiche della gara, creando reazioni variegate tra i partecipanti e il pubblico.

Il viaggio di Pechino Express 2026 – Estremo Oriente è iniziato tra emozioni, prove durissime e colpi di scena. Ma a far discutere più della classifica è stata una novità annunciata alla fine della prima puntata. Una regola inedita ha cambiato le dinamiche del gioco, accendendo subito i commenti sui social. Nessuna eliminazione immediata, ma una sfida decisiva nella prossima tappa. Il reality, partito da Bali, promette di essere ancora più imprevedibile. E ora tutto ruota attorno a un “ duello ” che può ribaltare le sorti delle coppie. La prima puntata di Pechino Express 2026 è andata in onda giovedì 12 marzo su Sky Uno, con la conduzione di Costantino della Gherardesca. 🔗 Leggi su Screenworld.it

