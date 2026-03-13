A Night at NYC | tutti in pista con Fondazione Ant

A New York City si è svolta una serata dedicata alla danza e alla musica con la partecipazione della Fondazione Ant. L’evento ha coinvolto numerosi artisti e pubblico, con performance in strada e in location selezionate della città. La serata ha visto anche momenti di raccolta fondi e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie. La manifestazione si è conclusa con un grande applauso e l’entusiasmo dei presenti.

Firenze, 13 marzo 2026 – Dopo il grande successo del Mamma MiANT, il musical che ha debuttato al teatro del Maggio Fiorentino lo scorso febbraio, Fondazione ANT torna in campo con A Night at NYC - 54th street for ANT, giovedì 19 marzo alle 19,30 nella straordinaria location del Teatro Cartiere Carrara a Firenze. La location per l’occasione sarà arredata in stile discoteca anni 70 con le mirror balls per far rivivere ai fortunati partecipanti le atmosfere newyorkesi dell’epoca. L’evento, ideato come sempre da Cristina Casamassimi, responsabile grandi eventi della delegazione ANT di Firenze in collaborazione con Anne Louise Holm Ferragamo, si... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Night at NYC: tutti in pista con Fondazione Ant Articoli correlati Leggi anche: Prevenzione oncologica e tumori della tiroide, visite gratuite a Livorno con la fondazione Ant Leggi anche: L’anima di Pompei: un viaggio nel tempo per la solidarietà, tour al MANN con Fondazione ANT e Partenope Experience