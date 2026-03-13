A Napoli 40 nuovi tram dalla Turchia raddoppiata la flotta | 4 mesi per il nuovo deposito

A Napoli sono arrivati 40 nuovi tram provenienti dalla Turchia, portando a raddoppio la flotta di veicoli in servizio nella città. I lavori per la realizzazione del nuovo deposito-officina si svolgono tra Napoli e Casoria e dureranno circa quattro mesi. La consegna dei tram e l’avvio delle operazioni sono previsti entro questo periodo.

Raddoppia la flotta dei tram azzurri di Napoli comprati in Turchia: saranno 40. Lavori tra Napoli e Casoria per il nuovo deposito-officina. Via Stadera a senso unico per 4 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Trasporto pubblico, Atm celebra cinque anni di rivoluzione: flotta raddoppiata e nuovi assuntiIn conferenza stampa illustrati i risultati della partecipata: 200 autobus moderni e green, 546 dipendenti con età media di 46 anni e quasi 56mila... Roma riabbraccia il tram: a febbraio il primo nuovo convoglio, flotta rinnovata entro il 2026Dopo anni di attese, rinvii e promesse mancate, il tram torna finalmente al centro delle politiche di mobilità di Roma. Tutto quello che riguarda A Napoli 40 nuovi tram dalla Turchia... Discussioni sull' argomento Napoli Basket, due quarti alla pari con Bologna poi il black out; Rassegne, 23 eventi e 40 ospiti per il Maggio della Musica a Napoli: il via con Jannacci; Napoli, alla Bmt Explora Journeys con una nuova visione del viaggio oceanico; Napoli, la Linea 6 allunga il passo: accordo notturno per i nuovi orari. Differenziata, a Napoli 30 nuovi raccoglitori RAEE30 i raccoglitori Smart che Asìa, la municipalizzata della gestione dei rifiuti a Napoli, sta installando in questi giorni in tutti i quartieri cittadini. Raccolgono RAEE di piccola dimensione, ... rainews.it Spazio Napoli - facebook.com facebook Se poteste scegliere, quale maglia retro del Napoli vi piacerebbe rivedere in campo #sscnapoli #calcionapoli #tifosinapoli x.com