A Milano si svolge una manifestazione di Fratelli d’Italia a favore del sì, con interventi di diversi relatori che parlano in spazi distinti del teatro Parenti. La giornata vede momenti di discussione rapida e decisa, senza pause prolungate, in un ambiente che unisce elementi di stile e tensione politica. La kermesse si svolge in un contesto urbano caratterizzato da un’ampia partecipazione.

Mentre i relatori flash – una manciata di minuti a testa – stanno ancora parlando in tre distinti spazi del teatro Parenti, sorta di Speaker’s corner diffuso aperto e chiuso nel giro di un’ora e mezza scarsa, parlamentari, militanti e ospiti sono già in fila davanti alle porte della sala che ospiterà l’evento clou, il gran finale di Giorgia Meloni. Nessun dubbio, come i soliti giornalisti hanno inventato, la leader di FdI non ha mai esitato, non avrebbe mai voluto mancare questo appuntamento milanese, giura. Milano, qui dove tutto ebbe inizio, qui dove si ripresenta – solo in video-collegamento – anche Antonio Di Pietro, come in un ritorno sul luogo del delitto ma con la scena rovesciata tanto da raccogliere una standing ovation. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - A Milano la kermesse di Fdi per il sì, tra “fascio” e fashion

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