A Milano in scena l' evoluzione dei servizi e dell' intelligenza artificiale nel comparto computing business

A Milano si è svolto un evento dedicato al settore B2B che ha messo in evidenza le novità nel campo del computing business. Durante l'evento sono stati presentati sviluppi relativi all'evoluzione dei servizi e dell'intelligenza artificiale nel comparto del mobile computing professionale. Si è parlato in particolare di come l'integrazione tra hardware e servizi stia diventando un elemento chiave per il mercato.

(Tecnologia) - L'evento di Milano dedicato al settore B2B ha delineato le direttrici su cui si muove il mercato del mobile computing professionale, dove l'integrazione tra hardware e servizi diventa il vero elemento di differenziazione. Al centro del dibattito non vi è solo il debutto dell'ExpertBook Ultra, ma la conferma di un ecosistema di software e assistenza che rimane il pilastro dell'offerta per le aziende, garantendo una transizione fluida verso l'era dell'intelligenza artificiale. La strategia presentata punta sulla qualità costruttiva e sulla resilienza dei dispositivi, elementi ritenuti cruciali per l'efficienza operativa dei dipendenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Milano in scena l'evoluzione dei servizi e dell'intelligenza artificiale nel comparto computing business Articoli correlati Milano-Cortina, l’algoritmo dietro le medaglie: così l’intelligenza artificiale cambia sport e businessRoma, 24 febbraio 2026 – Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si chiudono con un’eredità che va oltre il medagliere: la sensazione, ormai nitida,... Tutti gli aggiornamenti su A Milano in scena l'evoluzione dei... Temi più discussi: Miracolo a Milano al Piccolo, carico di buone intenzioni ma incompiuto (di M. Bernardini); In scena Miracolo a Milano: festa e malinconia per un kolossal con l'anima; Miracolo a Milano in scena al Piccolo Teatro di Milano; Io stessa non so se restare o scappare: su Miracolo a Milano. In scena «Miracolo a Milano»: festa e malinconia per un kolossal con l’animaLa nuova produzione dello Stabile diretto da Claudio Longhi è un kolossal con 46 persone e un caleidoscopio incredibile di scene e costumi ... msn.com Cosa fare a Milano oggi 9 marzo: L’Appassionata in concerto al Conservatorio e HardKoro a BaseQualche idea per iniziare la settimana ... msn.com Colpo di scena dall'ex sindaco di Milano, che botta per il No - facebook.com facebook Come sarà povera, senza Hoepli, la ricca Milano x.com