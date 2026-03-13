A Mandello va in scena Vicini di casa con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti

Venerdì 13 marzo alle 21 al cineteatro Fabrizio De André di Mandello si tiene lo spettacolo teatrale

Spettacolo teatrale di grande qualità al cineteatro Fabrizio De André di Mandello del Lario venerdì 13 marzo alle ore 21. Va in scena Vicini di casa, con un cast d'eccezione: Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta. Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Lui avrebbe voluto fare il musicista, ma si è dovuto accontentare dell’insegnamento e si rifugia in terrazza a guardare le stelle. Lei avrebbe voluto un altro figlio, ma ha dovuto accettare la resistenza di lui e cerca conforto nei manuali di auto aiuto. Una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio precario. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta portano "Vicini di casa" al teatro di OrsognaVenerdì 6 febbraio torna la stagione di prosa del teatro comunale Camillo De Nardis, curata da I Guardiani dell’Oca con la direzione artistica di...

'Vicini di casa', commedia sull’apparente equilibrio delle relazioni con Sandrelli e AlbertiSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Al Teatro...

Una selezione di notizie su A Mandello va in scena Vicini di casa...

Argomenti discussi: Mandello, il teatro De André ospita la commedia Vicini di casa; Commosso addio a Fossati, artigiano simbolo del lago.