A Forlì arriva ‘Mamagiò’ mix tra Romagna e Stati Uniti | è la nuova avventura dell’imprenditore La Corte

A Forlì si prepara l’apertura di ‘Mamagiò’, un locale gestito dall’imprenditore La Corte che combina elementi della cultura romagnola e degli Stati Uniti. L’inaugurazione è prevista per il 13 marzo 2026 e si propone come un evento che ricorda più un festival che un normale taglio del nastro. La nuova attività è situata alla periferia della città e si avvicina all’apertura ufficiale.

Forlì, 13 marzo 2026 – Un nuovo locale si prepara ad accendere le luci alla periferia di Forlì con un'inaugurazione che promette di essere più simile a un piccolo festival che a una semplice apertura. Musica rock, spettacoli, auto americane e un menu che mescola Romagna e Stati Uniti saranno gli ingredienti della festa in programma domenica 15 marzo per il debutto di Mamagiò, il nuovo progetto dell'imprenditore forlivese Riccardo La Corte. Il locale nasce negli spazi dell'ex cinema Alexander, in viale Roma 265, al Ronco, e rappresenta per La Corte una sorta di sintesi delle sue passioni e del percorso imprenditoriale che negli anni lo ha portato a sviluppare diversi locali nel forlivese, a partire dall'esperienza di America Graffiti.