A Fiorenzuola cliniche mobili per la prevenzione precoce del tumore al seno e la salute cardiocircolatoria

Sabato 14 marzo a Fiorenzuola saranno presenti unità mediche mobili per offrire visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti. Le iniziative prevedono un elettrocardiogramma per le famiglie residenti, mentre donne tra i 18 e i 44 anni potranno accedere a ecografie e mammografie. L'appuntamento si terrà in Piazza dei Caduti a partire dalle 9,30.

Visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti (elettrocardiogramma per le famiglie residenti, ecografo e mammografo per donne residenti dai 18 ai 44 anni) sabato 14 marzo dalle ore 9,30 a bordo delle Unità Mediche Mobili in Piazza dei Caduti. Fiorenzuola si tinge di rosa per ospitare le cliniche mobili di Salute in Comune. I servizi offerti gratuitamente a centinaia di famiglie, grazie alla sensibilità di aziende locali, sono le visite mediche e gli esami diagnostici di secondo livello. Il progetto invita le donne di Fiorenzuola dai 18 ai 44 anni, non ancora seguite gratuitamente dal servizio sanitario nazionale, a prenotare le visite e le indagini diagnostiche gratuite. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Leggi anche: A Cascina 'Salute in Comune': esami e visite gratuiti per la prevenzione del tumore al seno "Salute in Comune" a Cascina: esami e visite gratis per la prevenzione del tumore al senoCascina (PI), 23 febbraio 2026 – Dalla collaborazione tra Comitato Progetti Sociali ETS, Croce Rossa Italiana Comitato di San Frediano a Settimo e...