a due settimane dal deragliamento il malore il telefono la scatola nera e i sistemi di sicurezza sotto la lente

A due settimane dal deragliamento del Tramlink 7707 diretto a Porta Genova, le autorità stanno analizzando attentamente i sistemi di sicurezza, la scatola nera e il telefono del conducente. Le indagini si concentrano su questi elementi per capire le cause dell'incidente, mentre i sistemi di sicurezza vengono esaminati per verificare eventuali anomalie o malfunzionamenti. La vicenda resta al centro dell'attenzione pubblica.

Due settimane dal tragico deragliamento del Tramlink 7707 diretto a Porta Genova. Due settimane di domande e indagini per chiarire cosa sia successo. La versione del conducente e gli accertamenti su più fronti della Procura per escludere piste alternative. Telefono e scatola nera da passare al setaccio per ricostruire gli ultimi secondi che hanno preceduto la rovinosa uscita dai binari con due morti e 54 feriti. Con un focus sui sistemi di sicurezza, in particolare su quello primario dell'"uomo morto" che dovrebbe far scattare una frenata d'emergenza nel caso in cui il conducente non prema per più di cinque secondi il pulsante posizionato sull'estremità destra della manetta a forma di L rovesciata che serve per accelerare e decelerare.

