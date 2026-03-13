Il progetto Genesis Mission di Donald Trump, annunciato lo scorso novembre, mira a trasformare gli Stati Uniti attraverso una serie di iniziative e investimenti. Durante la presentazione, alcuni hanno paragonato l’idea alle grandi imprese spaziali degli anni passati, come il programma Apollo. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sullo stato di avanzamento o sui risultati ottenuti finora.

Quando era stato annunciato da Donald Trump lo scorso fine novembre, qualcuno lo metteva al pari del programma Apollo. L’obiettivo di Genesis Mission è d’altronde tra i più ambiziosi: utilizzare l’intelligenza artificiale per le scoperte scientifiche. La ricerca, nota per le sue tempistiche lunghe, verrebbe ridotta a una questione di attimi grazie agli agenti di IA che possono verificare le ipotesi e automatizzare le fasi di lavoro. Una vera e propria rivoluzione per dei settori strategici come la fusione nucleare, l’esplorazione spaziale, la scienza quantistica, la biotecnologia, l’energia, la sicurezza e via dicendo. Centrare l’obiettivo garantirebbe all’America un vantaggio tecnologico quasi incolmabile. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - A che punto è il progetto Genesis Mission di Trump per trasformare gli Usa

Articoli correlati

Bioplastiche dalla birra, il progetto per trasformare gli scarti è Made in SudÈ possibile creare plastica dalla birra? È la domanda alla quale hanno tentato di rispondere diverse società con un progetto avviato nel 2022.

Leggi anche: Bagheria, presentato il progetto comunale che vuole trasformare l’ex Sicilcalce in un parco urbano

Una selezione di notizie su Genesis Mission di

Argomenti discussi: Genesis X Gran Equator Concept: debutto europeo a Monaco; Andre Lotterer intraprende una audace missione con la Genesis LMDh: forgiando una nuova era nel WEC.