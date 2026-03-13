A Casoli la presentazione di Zona 3 Storia di internati in Abruzzo del giornalista Luca Pompei

Domenica 15 marzo, alle ore 17, Palazzo Tilli, a Casoli, ospiterà la presentazione di "Zona 3. Storia di internati in Abruzzo", l'ultimo saggio del giornalista e scrittore Luca Pompei. Pubblicato da Ianieri Edizioni, ricostruisce “un tempo in cui l’Abruzzo non era soltanto una terra di monti e di pastori, ma anche di recinti e di filo spinato", si legge nella presentazione. Durante la Seconda guerra mondiale, infatti, decine di campi di concentramento furono allestiti tra i paesi e le vallate della regione, trasformando luoghi quotidiani in spazi di prigionia e di attesa. ‘Zona 3’ ricostruisce questa storia dimenticata, seguendo le tracce di uomini e donne che vissero la sospensione e l’incertezza di quei giorni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

A Napoli la presentazione del libro di Luca Trapanese: “Storia di una famiglia imperfetta”L’evento, patrocinato da numerose sigle del mondo associativo e professionale, si propone come un momento di riflessione profonda sui temi...

Comune di Baronissi: “Grande successo per la presentazione del libro di Luca Trapanese Storia di una famiglia imperfetta”La Sindaca Anna Petta: “A Baronissi le politiche sociali sono al centro della nostra azione amministrativa” Una sala gremita, un pubblico attento e...

Una selezione di notizie su A Casoli la presentazione di Zona 3...

Discussioni sull' argomento A Casoli la presentazione del libro Zona 3 di Luca Pompei; Appello per il nuovo coro folkloristico di Casoli -; La memoria dell’internamento in Abruzzo: Luca Pompei presenta Zona 3 a Casoli; Il Viandante: a Casoli arriva la libreria mobile.

A Firenze la presentazione del libro sulla storia di famiglia dei Del VivoFirenze, 30 gennaio 2026 – La Fondazione Rosselli di Firenze ospita il 4 febbraio, nella sua sede di via degli Alfani 101/r la presentazione del libro di Caterina Del Vivo dal titolo 'In riva d'Arno. lanazione.it

Gerard Deulofeu sta vivendo uno dei calvari peggiori nella storia del calcio. Il tutto è cominciato più di 3 anni fa, quando ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. La cosa più grave è che, durante l’intervento per rimetterlo a posto, qual - facebook.com facebook

Yanar Mohammed, storia di una guerriera. Uccisa dopo vent'anni di lotte per i diritti delle donne (di A. Marrocco) x.com