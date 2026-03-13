A Caserta la presentazione di Vertigine il nuovo romanzo di Nicola Ruganti

Mercoledì 18 marzo alle 18:00, la libreria Pacifico Libri a Caserta organizza la presentazione del nuovo romanzo di Nicola Ruganti, intitolato

La Libreria Pacifico Libri ospiterà mercoledì 18 marzo alle ore 18:00 la presentazione di "Vertigine", il nuovo romanzo di Nicola Ruganti, pubblicato da Bordeaux Edizioni. L’incontro, promosso con il sostegno dell’Associazione Liberalibri, vedrà dialogare con l’autore Fausto Greco, docente e saggista, e Simone Caputo dell’Università La Sapienza di Roma. "Vertigine" esplora le contraddizioni della contemporaneità attraverso la storia di Paolo, militante politico quarantenne che decide di candidarsi al consiglio comunale, e di altre figure che rappresentano diverse generazioni, tra cui Irene, compagna di partito, e Anna, giovane studentessa coinvolta nella campagna elettorale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

