A 20 anni fonda un circolo culturale | la scommessa di Giuseppe Iatì

A 20 anni, Giuseppe Iatì ha avviato un circolo culturale nel suo paese, Montallegro. Il progetto si chiama Giovanni Meli Montallegro Aps ed è stato promosso dal giovane per promuovere eventi e iniziative legate alla cultura locale. L’obiettivo è valorizzare il territorio e rafforzare il legame con le proprie radici attraverso questa associazione appena nata.

Un giovane del paese promuove un nuovo progetto per valorizzare identità, scrittura e tradizioni locali attraverso incontri ed eventi aperti alla comunità A vent'anni decide di investire sul proprio paese e sulla cultura. A Montallegro prende forma il circolo culturale Giovanni Meli Montallegro Aps, un nuovo progetto associativo promosso dal giovane Giuseppe Iatì con l'obiettivo di valorizzare il territorio e rafforzare il legame con le radici culturali della comunità. In un momento in cui molti giovani guardano al futuro lontano dalla propria terra, l'iniziativa rappresenta una scelta controcorrente. Il circolo nasce infatti con l'intento di diventare un punto di riferimento per chi si occupa di cultura e scrittura, promuovendo momenti di incontro, confronto e valorizzazione dell'identità locale.