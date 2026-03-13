96 concerti | Agnelli e Siae lanciano il tour per le band

Manuel Agnelli ha presentato a Milano un progetto triennale chiamato Suoni dal futuro, ideato in collaborazione con la Siae. L'iniziativa prevede un tour con 96 concerti che coinvolgeranno diverse band emergenti della scena musicale italiana. L'evento mira a promuovere i giovani artisti e a offrire loro una piattaforma di visibilità. La presentazione si è svolta in un luogo pubblico della città.

Manuel Agnelli e la Siae hanno lanciato a Milano un progetto triennale chiamato Suoni dal futuro, dedicato alla nuova scena musicale italiana. L’iniziativa prevede 96 concerti in otto città italiane con l’obiettivo di sostenere band emergenti tra i 15 e i 30 anni. La presentazione si è svolta negli spazi di Germi – Luogo di Contaminazione, dove il musicista ha illustrato come questa rete possa diventare una miniera di talento che opera senza Auto-Tune e con strumenti reali. Il tour nazionale partirà ad aprile per concludersi a fine maggio del 2026, portando sei gruppi selezionati in giro per l’Italia. L’impatto territoriale dei circuiti live. Il cuore pulsante dell’iniziativa risiede nella capacità di collegare le dinamiche locali con la produzione artistica reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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