893.000 rinunciano alle cure | il falso mito della sanità

In Emilia-Romagna, circa 893.000 persone hanno deciso di rinunciare alle cure sanitarie, secondo i dati più recenti. La crisi di fiducia nel sistema sanitario si traduce in lunghe liste d’attesa e in una crescente diffidenza tra i cittadini. La situazione evidenzia come molte persone abbiano perso la speranza di ottenere assistenza in tempi rapidi, portando a decisioni drastiche per la propria salute.

Il sistema sanitario dell'Emilia-Romagna sta affrontando una crisi di fiducia legata alle liste d'attesa, dove quasi un milione di residenti hanno abbandonato la speranza di ricevere cure tempestive. Il Presidente del gruppo di Forza Italia in regione, Pietro Vignali, ha denunciato pubblicamente che 893.000 emiliano-romagnoli hanno rinunciato a curarsi a causa di un meccanismo di prenotazione distorto. Le cifre ufficiali indicano un indice di performance superiore al 90% per diverse visite, ma questa percentuale viene definita falsa poiché nasconde migliaia di cittadini non registrati nei database reali. La situazione è stata illustrata attraverso testimonianze dirette provenienti dal territorio parmense, dove due abitanti hanno raccontato l'impossibilità concreta di fissare una data per una visita specialistica nel settore pubblico.