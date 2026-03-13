87 musicisti 14 nazioni | Gorizia ospita il 5° Concorso

A Gorizia e Nova Gorica si tiene dal 16 al 21 marzo 2026 il 5° Concorso internazionale Musica Goritiensis, che vede la partecipazione di 87 musicisti provenienti da 14 paesi diversi. L’evento coinvolge due città e rappresenta un’occasione per mettere in mostra talenti provenienti da tutto il mondo. La competizione si svolge in vari spazi delle due località, attirando pubblico e appassionati di musica classica.

Il Friuli-Venezia Giulia accoglie con interesse il 5° Concorso internazionale Musica Goritiensis, un evento che si svolge dal 16 al 21 marzo 2026 a Gorizia e Nova Gorica. Questa manifestazione riunisce 87 giovani musicisti provenienti da 14 nazioni diverse, offrendo loro una piattaforma per dimostrare le proprie doti esecutive in discipline come violino, pianoforte, canto e violoncello. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione FVG e dai comuni confinanti, mira a valorizzare il territorio appena uscito dall’esperienza di Capitale europea della cultura nel 2025. Una vetrina internazionale al confine. La geografia del concorso riflette la posizione strategica della regione, dove Italia e Slovenia si incontrano in un dialogo costante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 87 musicisti, 14 nazioni: Gorizia ospita il 5° Concorso Articoli correlati Padova 2026: 14.000 euro per i giovani musicistiL’aria di Padova profuma già di musica classica mentre il Comitato Concorso Internazionale Claudio Scimone apre ufficialmente i battenti della nuova... Leggi anche: Bronte, S.p. 87 chiusa dal 2 al 14 marzo per lavori di manutenzione