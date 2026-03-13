80 anni fa il primo consiglio comunale Faenza celebra le prime elezioni a suffragio universale con incontri e cinema

Il 17 marzo 1946 a Faenza si tennero le prime elezioni amministrative con il voto universale, dopo vent'anni di dittatura fascista. La città celebrò l’evento con incontri pubblici e proiezioni di film, segnando il ritorno alla democrazia. Questi fatti rappresentano un momento importante nella storia locale, che si è svolto nel contesto del passaggio dalla repressione all’apertura politica.

Tra le iniziative in programma anche l'incontro con Cristina Tampieri, prima donna a ricoprire l'incarico di presidente del Consiglio comunale di Faenza Il programma si aprirà proprio martedì 17 marzo, alle ore 20.45, al Cinema Italia di via Cavina, con la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. L'evento intende ripercorrere il momento del primo esercizio del diritto di voto da parte delle donne attraverso il racconto al cuore della pellicola. Il film, ambientato nella Roma del secondo dopoguerra, analizza il percorso di emancipazione e la conquista della dignità civile in un Paese sospeso tra le miserie del conflitto e la ricerca di un differente assetto sociale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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