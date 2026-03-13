Nel corso dei primi mesi del 2026, l’Associazione Attendiamoci ha coinvolto più di settanta giovani in iniziative che spaziano tra percorsi educativi, laboratori pratici e scambi internazionali, promuovendo l’attivazione di spazi comuni e ponti tra diverse realtà. Queste attività rientrano nel suo programma di sviluppo e coinvolgimento giovanile, portando avanti progetti di formazione e collaborazione.

L’Associazione Attendiamoci prosegue la sua attività formativa e progettuale nei primi mesi del 2026, coinvolgendo oltre settanta giovani tra cammini educativi, laboratori pratici e scambi internazionali. Il lavoro si concentra sulla cura dei luoghi condivisi e sulla costruzione di reti di collaborazione con istituzioni scolastiche e realtà religiose, puntando su un modello di cittadinanza attiva che va oltre la semplice partecipazione. Il motore umano: dai laboratori alla cura del territorio. Ogni settimana gruppi di ragazzi tra i tredici e i ventisei anni si riuniscono per vivere momenti di incontro e servizio. Questi incontri non sono semplici riunioni ma costituiscono il cuore pulsante dell’esperienza associativa, trasformando il fare insieme in uno strumento di crescita personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 70 giovani attivano spazi comuni e ponti internazionali

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