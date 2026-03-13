58 anni di Sant’Egidio | 150 volontari e 14mila pasti per

Ieri a Genova, nella basilica della Santissima Annunziata del Vastato, si è svolta una cerimonia per celebrare i 58 anni di attività della Comunità di Sant’Egidio. Alla giornata hanno partecipato circa 150 volontari, che hanno distribuito circa 14.000 pasti alle persone in difficoltà. La celebrazione ha richiamato diverse persone legate all’associazione e alla sua storia.

La basilica della Santissima Annunziata del Vastato a Genova ha ospitato ieri la celebrazione dei 58 anni di attività della Comunità di Sant’Egidio. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha presieduto l’evento insieme a mille membri della comunità, rifugiati e anziani. L’incontro ha riunito sostenitori, persone senza fissa dimora e minori in un momento di unità sociale. La presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci sottolinea il legame tra istituzioni e realtà associative sul territorio genovese. Un modello di resilienza nella Liguria moderna. La storia di questa associazione non è solo una cronaca di anniversari, ma un esempio concreto di come le tradizioni locali si adattino alle sfide contemporanee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

