50 anni di Prima Pagina | il dialogo che cambiò la radio
Il 15 marzo 2026, la radio italiana celebra un'importante tappa con il cinquantesimo anniversario di Prima Pagina, il programma trasmesso ogni giorno su Rai Radio 3. Da mezzo secolo, questo spazio accompagna gli ascoltatori con notizie, approfondimenti e interviste, mantenendo una presenza costante nel panorama radiofonico nazionale. La trasmissione ha resistito al passare degli anni, rinnovandosi nel tempo senza perdere il suo ruolo centrale.
Il 15 marzo del 2026 segna un traguardo storico per la radio italiana: il programma Prima Pagina compie cinquant’anni di trasmissioni quotidiane su Rai Radio 3. La celebrazione, iniziata già dal 9 marzo con messaggi audio degli ex conduttori, culminerà domenica mattina con una puntata speciale e si estenderà fino al 21 marzo con un incontro pubblico dedicato alla storia del giornalismo italiano. L’inizio di questo lungo percorso risale a quel lontano 15 marzo 1976, quando Ruggero Orlando diede il via alla prima edizione della trasmissione ideata da Enzo Forcella. Meno di sette mesi dopo, nell’ottobre dello stesso anno, Eugenio Scalfari introdusse l’innovazione rivoluzionaria del filo diretto con gli ascoltatori, creando così il primo formato giornalistico interattivo mai realizzato in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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