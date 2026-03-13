5.000 euro per lei | borsa AAE al Femminile all’Autodromo

Alla Giornata Internazionale della Donna, presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, si è svolta la cerimonia di consegna della borsa di studio AAE al Femminile. La somma prevista per la vincitrice è di 5.000 euro. La cerimonia ha commemorato anche Antonia Terzi e Valeria Giannotta, alle quali la borsa di studio è dedicata.

La cerimonia di consegna della borsa di studio AAE al Femminile – Antonia Terzi e Valeria Giannotta alla memoria si è tenuta presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il riconoscimento, giunto alla quinta edizione per l’anno accademico 20252026, è stato assegnato alla studentessa Isabella Giunta, iscritta al corso di Laurea Magistrale Internazionale in Advanced Automotive Engineering nell’ambito del progetto MUNER – Motor Valley University of Emilia-Romagna. L’iniziativa, promossa da ECO Certificazioni S.p.A. in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e MUNER, mira a sostenere le pari opportunità favorendo la partecipazione delle giovani studentesse ai percorsi STEM. 🔗 Leggi su Ameve.eu

