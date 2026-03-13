4,6 milioni per Crotone-Roma | la Regione salva il volo

La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 4,6 milioni di euro destinato a garantire il collegamento aereo tra Crotone e Roma Fiumicino. La decisione mira a mantenere attivo il servizio tra le due città, con l’obiettivo di assicurare continuità nei voli e supportare i collegamenti regionali. La cifra sarà utilizzata per sostenere le operazioni di trasporto aereo tra le due località.

La Giunta regionale ha stanziato 4,6 milioni di euro per mantenere attivo il collegamento aereo tra Crotone e Roma Fiumicino. Questa decisione, presa nella seduta di venerdì 13 marzo 2026, garantisce un anno aggiuntivo di servizio pubblico in attesa del riscontro governativo sulla continuità territoriale. Il presidente Roberto Occhiuto ha firmato la delibera che copre gli oneri di trasporto per evitare l’isolamento del territorio crotonese. La scadenza naturale dell’attuale contratto era fissata per ottobre 2026, creando un vuoto di mobilità per cittadini, studenti e professionisti senza questo intervento immediato. Stabilità economica contro il rischio di isolamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 4,6 milioni per Crotone-Roma: la Regione salva il volo Articoli correlati Volo Crotone–Treviso, il comitato: “dopo l’incontro istituzionale resta il silenzio di Occhiuto”Il Comitato Cittadino Aeroporto di Crotone denuncia un silenzio assordante da parte del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sul... La Regione stanzia 260 milioni per il trasporto di Roma: no al biglietto a due euroLa regione Lazio ha ufficialmente stanziato 260 milioni di euro che serviranno per far funzionare il trasporto pubblico locale di Roma. Tutti gli aggiornamenti su 4 6 milioni per Crotone Roma la Regione... Trasporti, la Giunta Occhiuto lancia un piano da 4,6 milioni per i voli Crotone-RomaLa Giunta regionale approva l’aggiornamento del Piano dei trasporti e stanzia 4,6 milioni per il collegamento aereo Crotone-Roma. Via libera anche a programmi di educazione alla sostenibilità nelle sc ... quicosenza.it Volo Crotone-Roma: la Regione Calabria finanzia un altro annoLa Regione Calabria stanzia 4,6 milioni per il volo Crotone-Roma. Ecco le novità sulla continuità territoriale e il futuro dell’aeroporto ... ilcrotonese.it