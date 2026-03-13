40mila euro | la banca di Ravenna sostiene le donne contro

A Ravenna, la Cassa di Ravenna ha annunciato un investimento di 40mila euro per sostenere iniziative a favore delle donne vittime di violenza di genere. La banca ha deciso di destinare questa somma a progetti e servizi dedicati all’assistenza e alla tutela delle donne nel territorio locale. La decisione mira a offrire supporto concreto in un ambito che richiede attenzione e risposte rapide.

Nel cuore pulsante di Ravenna, la Cassa di Ravenna ha deciso di trasformare il capitale dei risparmiatori in uno scudo concreto contro la violenza di genere. La somma di 40 mila euro, raccolta attraverso una specifica formula di investimento, è stata ufficialmente consegnata al centro antiviolenza Linea Rosa per sostenere le donne della provincia. Questa iniziativa non è un semplice atto filantropico, ma il risultato di una scelta finanziaria mirata: i sottoscrittori delle obbligazioni triennali hanno accettato di destinare lo 0,20% del loro investimento a fini sociali. L’operazione si inserisce in un contesto più ampio dove la banca locale agisce come motore di sviluppo sociale, collegando direttamente l’economia domestica alla tutela delle vittime. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 40mila euro: la banca di Ravenna sostiene le donne contro Articoli correlati “Le stanno svuotando il conto”. Prima la telefonata della "banca", poi quella della “questura”: la truffa costa quasi 40mila euro a una 47enne. Denunciata una coppiaL'hanno convinta a bonificare i risparmi fingendosi prima operatori dell'istituto di credito e poi un ispettore di Polizia, usando i numeri reali... Torino, Palazzo Nuovo: scritte contro la polizia e 40mila euro di danniDopo tre giorni di occupazione abusiva, Palazzo Nuovo, sede degli studi umanistici dell’Università di Torino, torna ad aprire le sue porte. Aggiornamenti e contenuti dedicati a 40mila euro la banca di Ravenna... Temi più discussi: La banca Cassa di Ravenna ha devoluto 40mila euro a favore di Linea Rosa; La banca in campo per la parità di genere: donati al centro antiviolenza 40 mila euro; La Cassa dona 40mila euro a Linea Rosa; CNA Ravenna: oltre 470mila euro di contributi a fondo perduto a 106 imprese della provincia. La banca Cassa di Ravenna ha devoluto 40mila euro a favore di Linea RosaLa banca Cassa di Ravenna ha devoluto 40mila euro a favore di Linea Rosa, associazione che si occupa di contrasto alla violenza di genere e aiuto alle donne vittime di abusi. Si tratta dello 0,2 ... ravennaedintorni.it La Cassa di Ravenna dona 40mila euro a Linea RosaUn assegno da 40mila euro è stato consegnato questa mattina dal presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli e dal direttore generale Nicola Sbrizzi all’associazione Linea Rosa, il centro antivi ... ravennawebtv.it Salve, io scrivo da Ravenna, c'è qualcuno in questo gruppo della mia stessa città per organizzare serate con giochi di società di vario tipo - facebook.com facebook Intossicazione alimentare per i lupini secchi prodotti in provincia di Ravenna: «Hanno provocato confusione mentale, lotto ritirato dal commercio» x.com