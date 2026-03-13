Nel 1986 è stato fondato il Centro d’arte Raffaello a Palermo, un luogo dedicato all’esposizione e alla promozione dell’arte. Nel 2026, il centro entra in una nuova fase di attività, guidata dalla seconda generazione della gestione. Questa evoluzione segna un cambiamento nella direzione e nelle modalità di operare dell’istituzione. La data simbolica dei 40 anni rappresenta un momento di transizione importante.

Il 1986 segna la nascita del Centro d’arte Raffaello a Palermo, un traguardo che nel 2026 si trasforma in una nuova fase operativa guidata dalla seconda generazione. In questo venerdì di marzo, la galleria celebra i quarant’anni di attività avviando una collaborazione strategica con Tanino Bonifacio, figura chiave nel artistico nazionale e curatore del MAC Gibellina. Questa sinergia non è solo un atto commemorativo, ma il punto di partenza per un programma annuale che mira a ridefinire il ruolo della galleria nella scena contemporanea. Sabrina Di Gesaro, attuale direttrice artistica, ha annunciato che l’anno corrente sarà scandito da una serie di appuntamenti pensati come un racconto corale tra memoria e visione futura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 40 anni Raffaello: Bonifacio e la nuova visione

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