23 marzo | nasce il nuovo Consiglio di Benevento

Il 23 marzo 2026 alle 11 si svolgerà l’insediamento del nuovo Consiglio Provinciale di Benevento, convocato dal presidente Nino Lombardi. La riunione si terrà nella sede dell’ente e coinvolgerà i componenti eletti durante le ultime consultazioni. Sono previsti interventi dei rappresentanti delle diverse forze politiche e la formalizzazione delle cariche.

Il 23 marzo 2026 si terrà l’insediamento del nuovo Consiglio Provinciale di Benevento, convocato dal presidente Nino Lombardi per le ore 11.30 nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori. L’evento segna la formalizzazione degli esiti della consultazione elettorale svoltasi il 28 febbraio scorso. L’ordine del giorno prevede la convalida degli eletti e la costituzione dei gruppi consiliari, procedure fondamentali per il funzionamento dell’amministrazione locale secondo l’articolo 35 del regolamento vigente. Questa seduta ordinaria non è una semplice formalità burocratica, ma rappresenta il momento in cui la volontà popolare espressa alle urne si trasforma in potere decisionale effettivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 23 marzo: nasce il nuovo Consiglio di Benevento Articoli correlati Benevento, insediato il nuovo Consiglio provincialeIl Segretario Generale, quale Responsabile dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento, Maria Antonietta Iacobellis, al termiune della... Rubicone, nasce un comitato per il 'Si' al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo"Accogliamo con interesse ed entusiasmo l’invito giunto dai cittadini e dalla politica a farci promotori, a San Mauro Pascoli e nell’area del... Contenuti utili per approfondire 23 marzo nasce il nuovo Consiglio di... Discussioni sull' argomento Comune di Benevento: il 18 marzo si terrà una nuova seduta di Consiglio; La Sala Goccioloni di Telese Terme ha ospitato l'incontro pubblico Le Ragioni del Si'. Per una battaglia di liberta'; Giornata della Donna, 'Benevento canta Napoli', progetto Pinocchio a Casalduni: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio; Consiglio Provinciale di Benevento, Valentino (PD): Responsabilità e dialogo nella nuova fase. Nasce il Consiglio delle Autonomie Locali della CampaniaL’assessore Pasquale Sommese ha riunito oggi in sala Giunta la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali. Ai lavori hanno preso parte, tra gli altri, i rappresentanti delle province di Benevento, ... regione.campania.it Il Consiglio comunale di Benevento del 18 marzo conferirà la cittadinanza onoraria all’oncologo Paolo Ascierto, riconoscendo il suo contributo internazionale nella ricerca e cura dei tumori. - facebook.com facebook