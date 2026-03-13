21 donne 1 Costituzione | il loro impatto su articoli chiave

A Cremona, la Prefettura ha avviato una serie di incontri dedicati alle ventuno donne dell’Assemblea Costituente, in vista del 2026. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani per celebrare l’80° anniversario della Costituzione italiana e approfondire il ruolo di queste donne nella storia del paese. L’attenzione si concentra sul loro contributo agli articoli chiave della Carta.

Nel cuore di Cremona, la Prefettura ha lanciato un ciclo di incontri per il 2026 dedicato alle ventuno donne dell’Assemblea Costituente, con l’obiettivo di preparare i giovani all’80° anniversario della. L’appuntamento di venerdì 13 marzo in sala Quadri ha Angela Iantosca raccontare le biografie di figure come Nilde Iotti e Teresa Mattei, evidenziando come il loro contributo abbia plasmato articoli fondamentali come l’articolo 3 sulla pari dignità sociale. Il sindaco Andrea Virgilio e il prefetto Antonio Giannelli hanno sottolineato che, nonostante questi precedenti storici, la parità nel mondo del lavoro e negli incarichi pubblici rimane un traguardo ancora da completare pienamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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