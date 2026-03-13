20 marzo | l’Università dell’Aquila apre il nuovo museo

Venerdì 20 marzo 2026 sarà inaugurata la nuova sede del Polo museale dell’Università dell’Aquila, situata in via Roma 33, all’interno di Palazzo Ciavoli-Cortelli. L’apertura al pubblico è prevista per quella giornata, segnando il trasferimento delle collezioni e delle esposizioni nell’edificio recentemente ristrutturato. L’evento coinvolge la presentazione della struttura e l’organizzazione delle prime esposizioni permanenti e temporanee.

Venerdì 20 marzo 2026 si aprirà al pubblico la nuova sede del Polo museale dell’Università dell’Aquila, ospitata a Palazzo Ciavoli-Cortelli in via Roma 33. La presentazione delle collezioni è avvenuta oggi, con la partecipazione di Fabio Graziosi, rettore dell’ateneo, Donatella Donatelli, direttrice del Disim, e Luca Pezzuto, docente di Museologia e referente per il patrimonio culturale. L’allestimento occupante i locali al piano terra del palazzo raccoglie strumenti legati agli studi biologici, biotecnologici, ambientali, informatici, fisici e ingegneristici. Si tratta prevalentemente di dispositivi dismessi dall’università o provenienti da donazioni private, datati tra gli anni Cinquanta e gli anni Novanta del Novecento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 20 marzo: l’Università dell’Aquila apre il nuovo museo Articoli correlati Master AFAM, il Ministero Università fissa le regole per i rinnovi dell’anno accademico 2026-2027: domande dal 16 febbraio al 20 marzo via PEC per i corsi già autorizzatiIl Ministero dell'Università e della Ricerca ha definito le procedure per il rinnovo dei master di primo e secondo livello nelle istituzioni AFAM per... Museo Botanico: digitalizzati i 357mila campioni dell’Erbario dell’Università di PisaUn 2025 segnato da tre importanti interventi strategici che rafforzano il valore scientifico, la conservazione e l’accessibilità di una delle... Tutti gli aggiornamenti su 20 marzo l'Università dell'Aquila apre... Temi più discussi: 20 marzo: Università Svelate, gli appuntamenti a Parma per la Giornata nazionale delle Università; Open day: Primavera in UniCal 2026; Università Svelate 2026; Università svelate 2026: Grazie prof!. Unical, il 20 marzo torna Università svelate: porte aperte tra innovazione e culturaL’ateneo aderisce alla Giornata Nazionale promossa dalla CRUI con un programma che spazia dalle startup tecnologiche ai temi delle migrazioni e della letteratura contemporanea ... ecodellojonio.it Unical svelata: il 20 marzo l’Università della Calabria apre le porte tra startup e culturaDalle innovazioni di TechNest al workshop sulle migrazioni nel RiMuseum: l'ateneo di Rende aderisce alla Giornata Nazionale CRUI con un mosaico di eventi per il territorio. cosenzapost.it La prepotenza dell’estremismo rosso censura le ragioni del Sì nelle università, anche a Bologna. La deriva illiberale, di cui tanto paventano il rischio con la riforma, sembra avere origine proprio nei loro comportamenti intimidatori e nei loro cori carichi d’odio. - facebook.com facebook L’università di Rhode Island terrà una lezione guidata da una professoressa di Harvard intitolata “The Genius of Taylor Swift: A Crash Course on the Pop Superstar”. x.com