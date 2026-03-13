18 marzo | 5 falò accendono la Romagna
Il 18 marzo 2026, lungo il litorale di Rimini, cinque falò saranno accesi per la tradizionale fogheraccia, un rito antico che celebra l’arrivo della primavera. Questa festa coinvolge la comunità locale, che si raduna per partecipare alla cerimonia e condividere momenti di convivialità. L’evento si svolge in un contesto di usanze che si ripetono da generazioni, mantenendo viva una tradizione radicata nella cultura della zona.
Il 18 marzo 2026, il litorale riminese si accenderà con i fuochi della fogheraccia, un rito antico che segna il passaggio dall’inverno alla primavera. Cinque località costiere ospiteranno falò, musica e momenti di condivisione per celebrare la fine del freddo e l’arrivo della nuova stagione. L’appuntamento principale si terrà a Marina Centro, dove Anthea preparerà una grande catasta sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich. Dalle ore 21 le fiamme diventeranno il centro di un evento aperto a tutta la comunità, inclusi i bambini, in un’atmosfera di festa collettiva vicino al porto canale. Lungomare si animerà già dal tardo pomeriggio con bancarelle di un mercatino, creando un contesto di convivialità prima dell’accensione dei fuochi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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